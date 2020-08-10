New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
10.08.2020 17:16
Son güncelleme : 10.08.2020 17:16
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artışla 27.546,86 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 3.357,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 11.030,97 puandan işlem görmeye başladı.
Amerikan borsasında endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararnameyi imzalamasının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.
Trump, hafta sonu, Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz
Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzalamıştı.
Kararnameler kapsamında, bordro vergileri ile birçok kişiyi ilgilendiren işsizlik yardımları yıl sonuna kadar ertelenmişti. Trump hükümeti ve Demokratlar arasında tartışmalı konulardan biri olan işsizlik yardımları, haftada 600 dolardan 400 dolara düşürülmüştü.
Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya ve "masaya daha fazla para
koymaya" hazır olduklarını belirtti.
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BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|279.670
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.069.780
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.683.510
|% 10,00
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|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.003.321
|% -9,96
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|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,06
|2.257.769.895
|% 7,56
|
|EKGYO
|1,94
|1.328.452.725
|% -1,02
|
|GARAN
|6,59
|796.892.935
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,63
|770.810.116
|% 2,74
|
|KARSN
|2,92
|566.842.119
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,94
|1.328.452.725
|% -1,02
|
|KARSN
|2,92
|566.842.119
|% 7,75
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|KRDMD
|2,71
|419.620.307
|% 1,88
|
|GUSGR
|5,63
|770.810.116
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,37
|184.135.679
|% 1,48
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|9,5356
|9,5834
|% 0,52
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|Frank
|7,9516
|7,9995
|% -0,08
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|Riyal
|1,9417
|1,9515
|% 0,18
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.049
|2.049
|14,15
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
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|Tam
|3.199
|3.281
|-18,93
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-9,16
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|Çeyrek
|775
|794
|-4,58
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|Gümüş.Ons
|29,34
|29,37
|1,05
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|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,19
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|B. Petrol
|45,02
|45,02
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