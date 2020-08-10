Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yükselişle açıldı

10.08.2020 17:16

Son güncelleme : 10.08.2020 17:16
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,41 artışla 27.546,86 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 3.357,50 puandan ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,18 kazançla 11.030,97 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararnameyi imzalamasının  ardından yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Trump, hafta sonu, Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik  teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşma  sağlanamaması nedeniyle öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri  ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname  imzalamıştı.

Kararnameler kapsamında, bordro vergileri ile birçok kişiyi  ilgilendiren işsizlik yardımları yıl sonuna kadar ertelenmişti. Trump hükümeti ve  Demokratlar arasında tartışmalı konulardan biri olan işsizlik yardımları, haftada  600 dolardan 400 dolara düşürülmüştü.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir  televizyon programında, teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya ve  "masaya daha fazla para koymaya" hazır olduklarını belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:001.075
Değişim :  1,35% |  14,27
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.077 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,19 279.670 % 10,00  
IZTAR 4,40 614.619 % 10,00  
POLTK 169,40 844.111 % 10,00  
JANTS 107,80 13.069.780 % 10,00  
BURCE 23,76 16.683.510 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5356 9,5834 % 0,52  
Frank 7,9516 7,9995 % -0,08  
Riyal 1,9417 1,9515 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.049 2.049 14,15  
Altın Gr. 481 481 3,73  
Cumhuriyet 3.212 3.260 -24,00  
Tam 3.199 3.281 -18,93  
Yarım 1.546 1.587 -9,16  
Çeyrek 775 794 -4,58  
Gümüş.Ons 29,34 29,37 1,05  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,19  
B. Petrol 45,02 45,02 0,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru