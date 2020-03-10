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New York borsası yükselişle açıldı

10.03.2020 17:00

Son güncelleme : 10.03.2020 17:00
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump`ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alınacağını açıklamasının ardından yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  3,93 artışla 24.453 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 3,64 artarak 2.843,34 puandan ve Nasdaq  endeksi, yüzde 3,55 yükselişle 8.219,76 puandan işlem görmeye başladı.

New York borsası, dün, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik  etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle  haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış, açılışın ardından yüzde 7'lik  değer kaybıyla devre kesmişti.

Borsanın 2008 küresel finans krizinden sonraki en büyük kaybını  yaşamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz  etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları  üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler  sunacaklarını ve bugün konuya ilişkin görüşme yapacaklarını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 104,5  seviyesinde gerçekleşti.






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