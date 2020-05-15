ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, mayısta eksi 48,5 değerini alarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
New York Fed imalat endeksi beklentinin üzerinde
15.05.2020 16:18
Son güncelleme : 15.05.2020 16:31
AA
New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi mayısta 29,7 puan artışla eksi 48,5 değerine yükseldi.
Bir önceki aya göre ılımlı bir yükseliş gösteren ancak negatif görünümünü sürdüren veriye yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 63,5 değerini alması yönündeydi.
Endeks, nisanda eksi 78,2 değerine inerek, tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.
Yeni sipariş endeksi, mayısta eksi 66,3'ten eksi 42,4 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 68,1'den eksi 39 değerine yükseldi.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 22,1 puanlık artışla 29,1 değerine çıktı. Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.
16:1599.914
En Yüksek
|Değişim
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|| 720,99
|Açılış
|: 99.678
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|Önceki Kapanış
|: 99.193
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100.813
En Düşük
99.678
16:156,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9311
En Düşük
6,8987
16:157,5102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5102
En Düşük
7,4574
16:15388,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,09
|Açılış
|: 388,13
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
388,32
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|PETUN
|19,47
|29.855.180
|% 10,00
|
|NUHCM
|12,32
|2.340.825
|% 10,00
|
|CMBTN
|78,65
|11.405.280
|% 10,00
|
|GSDDE
|2,97
|9.211.766
|% 10,00
|
|KENT
|371,80
|16.727.118
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,44
|2.235.181
|% -10,00
|
|ETILR
|3,15
|401.401
|% -10,00
|
|AYES
|2,97
|85.567
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|956.579
|% -10,00
|
|RTALB
|38,76
|4.113.289
|% -9,99
|
|ASELS
|29,06
|579.690.659
|% -0,55
|
|BIMAS
|56,75
|480.843.889
|% 4,70
|
|ALKIM
|14,20
|409.840.281
|% -9,96
|
|SASA
|10,14
|390.254.830
|% 9,98
|
|ECILC
|5,75
|346.119.603
|% 0,52
|
|KARSN
|1,74
|258.047.386
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,51
|205.633.307
|% 0,40
|
|IHLGM
|1,16
|84.651.857
|% 1,75
|
|YKBNK
|2,16
|149.697.838
|% 0,47
|
|YYAPI
|0,63
|41.218.994
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4018
|8,4440
|% -0,43
|
|Frank
|7,0994
|7,1421
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8360
|1,8453
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|13,59
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.536
|16,70
|
|Tam
|2.570
|2.602
|17,10
|
|Yarım
|1.254
|1.272
|8,30
|
|Çeyrek
|627
|636
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|16,53
|16,56
|0,68
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|Gümüş Gr.
|3,68
|3,69
|0,15
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