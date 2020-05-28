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Nissan, Barselona`daki fabrikasını kapatıyor

28.05.2020 11:44

Son güncelleme : 28.05.2020 11:51
Merkezi Japonya`da bulunan, çok uluslu otomotiv şirketi Nissan, İspanya`nın Barselona kentindeki Serbest Bölge`de faaliyet gösteren ve 3 bine yakın işçinin çalıştığı fabrikasını kapatma kararı aldı.



AA

Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararını resmi olarak  İspanya hükümetine ve sendikalara iletti.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı  açıklamada, "Barselona'daki fabrika stratejiktir. Çünkü Barselona ve İspanya'dan  ayrılmak demek, 500 milyondan fazla nüfusu olan bir pazara sahip Avrupa  Birliği'ni terk etmek demektir. Yatırım yapmak, 1 milyar avroyu aşabilecek  kapatma maliyetinden daha karlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, fabrikayı kapatma kararından üzüntü duyduklarını ilettiği  Nissan Motor Company Limited'e, "alternatif aramak için bir çalışma grubu  kurulmasını" önerdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Nissan'ın kararının resmi olarak alınmasının  ardından fabrikanın kapatılmasıyla ilgili süre ve şartların belirlenmesi için  müzakerelerin başlayacağı duyuruldu.

İspanya hükümetinin, gelecek günlerde Katalonya özerk hükümeti,  Barselona Belediyesi, Serbest Bölge Müdürlüğü ve sendika yetkilileriyle toplantı  yapacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da konuya ilişkin yaptığı  açıklamada, hükümet olarak fabrikasını kapatmaması için Nissan'a her türlü destek  ve yardımı teklif ettiklerini kaydetti. Laya, "Nissan, Avrupa hükümetlerinin  sunduklarına bakmaksızın Asya'daki faaliyetlerine yeniden odaklamayı planlıyor."  dedi.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın da Nissan'ın  Barselona'daki merkezinin yöneticileriyle gün içerisinde video konferansla bir  toplantı yapacağı açıklandı.

Diğer yandan Nissan'ın kararının ardından fabrika çalışanlarının hemen  eylem başlatarak, Serbest Bölge girişini trafiğe kapattıkları bildirildi.

Japon medyası son günlerde verdiği haberlerde, Nissan'ın  Barselona'daki fabrikasını kapatarak üretimi Renault fabrikalarına kaydırma planı  olduğunu yazmıştı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde de Nissan'ın Barselona'daki  fabrikasının dolaylı olarak 20 binden fazla kişiye istihdam sağladığı ve  kapatılmasının ciddi sorunlar yaratacağı vurgulandı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomik krize  sürüklenen İspanya'da 2020 yılı sonu itibariyle ekonomide yüzde 13'a varan  daralma yaşanması ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörülüyor.




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