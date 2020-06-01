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Normalleşme sürecinin ilk uçuşu gerçekleştirildi

01.06.2020 11:17

Son güncelleme : 01.06.2020 11:17
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi.



AA

Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet  Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu  ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı  ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail  Şanlı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Tören sonrası THY satış noktasından biletini alan Karaismailoğlu,  beraberindeki heyetle iç hatlarda salgın kapsamında alınan önlemleri yerinde  inceledi. Tüm hazırlıkların ardından normalleşme sürecinin ilk seferi TK2150  sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi.

Uçuşta gazetecilerle birlikte toplam 156 yolcu yer aldı.

59 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN İLK UÇUŞ

Alınan bilgiye göre, uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya  Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük  aranın ardından kademeli olarak başladı.

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan  Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. 5  şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına 3 Haziran'dan itibaren diğer  şehirler de eklenecek.

İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve  siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi  biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri  biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık  uyarılarda bulunuldu.

Havalimanına girerken yolcuların ateş ölçümleri yapıldı. Havalimanı  içerisinde yolculara refakat edenlerin veye onları uğurlayaların girmesine izin  verilmedi.

Uçak içerisinde mevcut ekibin yanı sıra uçan hijyen uzmanlarının da  görev aldığı, uzmanların, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı  için gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlediği öğrenildi.




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