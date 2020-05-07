Norveç Merkez Bankası, faiz oranında piyasaların tahmin etmediği bir şekilde indirime gitti. Faiz oranı yüzde 0,25`ten yüzde 0,00`a çekildi.
Norveç Merkez Bankası faiz oranını indirdi
07.05.2020 11:13
Son güncelleme : 07.05.2020 11:13
Norveç Merkez Bankası'ndan (NORGES) yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,25'ten %0,00'a çekildi.
Piyasa beklentisi faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.
Bilgi Notları:
- NORGES, Mart ayında iki toplantı birden yaparak faizi 125 baz puan aşağı çekmişti.
- Tüketici fiyatları yıllık %0,7, çekirdek tüketici fiyatları %2,1 seviyesinde bulunuyor.
10:5798.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 238,81
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
10:577,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,2500
En Düşük
7,1808
10:577,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,8370
En Düşük
7,7461
10:57393,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,80
|Açılış
|: 393,10
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,34
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.754.562
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|DEVA
|13,68
|7.109.316
|% -6,62
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,64
|4.414.189
|% -5,34
|
|KRDMD
|2,67
|567.811.660
|% 7,66
|
|GARAN
|8,05
|238.145.880
|% -0,25
|
|GUSGR
|3,21
|218.635.348
|% 0,63
|
|PETKM
|3,60
|200.626.143
|% 0,84
|
|EREGL
|8,13
|167.641.155
|% 1,63
|
|KRDMD
|2,67
|567.811.660
|% 7,66
|
|GUSGR
|3,21
|218.635.348
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,13
|141.115.710
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|200.626.143
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,94
|78.814.319
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9351
|8,9799
|% 0,86
|
|Frank
|7,3910
|7,4355
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9210
|1,9307
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,02
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.564
|15,40
|
|Tam
|2.587
|2.631
|15,70
|
|Yarım
|1.262
|1.286
|7,70
|
|Çeyrek
|629
|643
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,50
|29,50
|-0,22
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