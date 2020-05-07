Norveç Merkez Bankası faiz oranını indirdi















Norveç Merkez Bankası'ndan (NORGES) yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,25'ten %0,00'a çekildi.Piyasa beklentisi faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.Bilgi Notları:- NORGES, Mart ayında iki toplantı birden yaparak faizi 125 baz puan aşağı çekmişti.- Tüketici fiyatları yıllık %0,7, çekirdek tüketici fiyatları %2,1 seviyesinde bulunuyor.