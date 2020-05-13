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Novak ile Suudi mevkidaşı petrol piyasalarındaki durumu görüştü

13.05.2020 17:33

Son güncelleme : 13.05.2020 17:33
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yaptıkları telefon görüşmesinde küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldı.



AA

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile bin Selman arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol piyasalarında istikrarın  sağlanması ve piyasanın yeniden dengelenmesini hızlandırma konusuna  bağlılıklarını teyit ettiler. İki bakan da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  (OPEC) ile OPEC dışında kalan bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC nezdindeki ülkelerin bu hedefleri tümüyle destekleyeceklerinden emin olduklarını ifade ettiler."

Görüşmede iki bakanın, "dünyadaki diğer sorumlu üreticilerin" üretimlerini gönüllü olarak kısmaya yönelik çabalarını da istişare ettikleri belirtildi.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.




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