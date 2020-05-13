Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yaptıkları telefon görüşmesinde küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldı.
Novak ile Suudi mevkidaşı petrol piyasalarındaki durumu görüştü
13.05.2020 17:33
Son güncelleme : 13.05.2020 17:33
AA
Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile bin Selman arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taraflar, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol piyasalarında istikrarın sağlanması ve piyasanın yeniden dengelenmesini hızlandırma konusuna bağlılıklarını teyit ettiler. İki bakan
da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışında kalan bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC nezdindeki ülkelerin bu hedefleri tümüyle destekleyeceklerinden emin olduklarını ifade ettiler."
Görüşmede iki bakanın, "dünyadaki diğer sorumlu üreticilerin" üretimlerini gönüllü olarak kısmaya yönelik çabalarını da istişare ettikleri belirtildi.
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.
17:18100.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 838,83
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:186,9803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:187,5796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
17:18383,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,52
|Açılış
|: 383,67
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.604.240
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|19,08
|11.817.211
|% -8,09
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,96
|1.749.705.101
|% 5,62
|
|KRDMD
|2,47
|569.613.554
|% 3,35
|
|GARAN
|7,94
|554.698.818
|% 0,38
|
|THYAO
|10,67
|550.963.107
|% 0,28
|
|ECILC
|5,96
|536.710.617
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,47
|569.613.554
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,29
|180.908.271
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,86
|520.583.364
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,20
|280.831.448
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|208.343.279
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5151
|8,5578
|% -0,44
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|5,73
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.512
|1,30
|
|Tam
|2.541
|2.577
|1,30
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|0,60
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:30XU100
Endeks 100, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 11, 742.00 milyon TL de
-
17:30KRDMB
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 973, 927 adet işlem
-
17:27OYAYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 717, 284 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 77 artarak (% 0.84 ) 93, 745
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, UMPAS, SODSN, EMNIS, MEGAP, TACTR, METAL, AYES, EGCEY, ALYAG