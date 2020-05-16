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Nükleer enerji corona salgınında güven tazeledi

16.05.2020 11:33

Son güncelleme : 16.05.2020 11:41
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın birçok ülkesinde nükleer santrallerin elektrik üretimine devam ettiği ve enerji arzının kesintiye uğramadığı görüldü.



AA

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Küresel Enerji  Görünümü 2020" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde kısmi ya da  tam sokağa çıkma yasağının uygulanmasının etkisiyle elektrik talebi yılın ilk  çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Küresel boyutta etkisini gösteren salgına ve elektrik talebindeki  azalışa rağmen nükleer enerjiden elektrik üretimi, bu dönemde geçen yılın aynı  dönemine kıyasla sadece yüzde 3 düştü.

Üretimde yaşanan kesintiye, dünya genelinde Kovid-19 salgınıyla  mücadele kapsamında alınan tedbirlerin elektrik talebinde oluşturduğu düşüş ve  bazı santrallerdeki planlı bakım çalışmaları sebep oldu.

Nükleer santraller, salgın sürecinde Fransa, Almanya, Belçika,  Slovakya ve İsveç gibi birçok ülkede yük izleme modunda çalışarak Avrupa'nın  enerji arzı güvenliğine katkı sağladı.

Böylelikle, söz konusu dönemde nükleer santrallerin elektrik üretimine  devam ettiği ve enerji arzının kesintiye uğramadığı görüldü.

ÇİN, NÜKLEER ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİ ARTIRDI

Rapora göre, ocak-mart döneminde üretimin en fazla AB'de gerilemesi  dikkati çekti. Düşük talep, Fransa'da üretimin yüzde 10 azalmasına yol açtı.  Ülkede planlı bakım çalışmaları yapılırken, talebin düşmesiyle birkaç ek reaktör  çevrimdışı bırakıldı.

2022 sonuna kadar nükleer enerjiden çıkmayı planlayan Almanya'nın  üretiminde ise yaklaşık yüzde 17 düşüş yaşandı.

Nükleer enerji üretimi ABD'de kısmen hava koşullarına da bağlı düşük  elektrik talebinin etkisiyle yüzde 2 azaldı.

Bu ülkelerin aksine Haziran 2019'da bir çift büyük nükleer reaktörün  hizmete alındığı Çin'de ise nükleer enerjiden elektrik üretiminin ilk çeyrekte  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artması dikkati çekti.

NÜKLEER ENERJİDE 2020 BEKLENTİSİ

Rapora göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan  tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan düşük elektrik talebi ve reaktörlerdeki planlı  bakım ve yapım çalışmalarından kaynaklı gecikmeler, nükleer enerji üretiminin  2020'de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3 azalmasına neden olacak.

Bu düşüş, doğal felaketler kaynaklı olmayan en büyük düşüş olurken,  2011'deki Japonya'da meydana gelen Fukuşima Daichi nükleer kazası sonrasında  yaşanan düşüşün yüzde 40'ına denk geliyor.

Rapora göre, elektrik talebinde daha hızlı bir toparlanma yaşanması ve  yeni reaktörlerin tamamlanmasıyla, 2020'de nükleer enerji üretimindeki toplam  düşüşün geçen yıla kıyasla yalnızca yüzde 1 seviyesinde kalması sağlanabilir.

Öte yandan, işletme halindeki reaktörler elektrik talebindeki  toparlanmayı karşılamak için daha yüksek yük faktörlerinde çalışabilir ve inşaat  faaliyetlerine dönüş yıl sonunda birçok nükleer santral projesine ev sahipliği  yapan Çin'deki reaktörlerin işletmeye alınmasını sağlayabilir.




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