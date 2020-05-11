AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor.
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
11.05.2020 09:07
Son güncelleme : 11.05.2020 09:07
AA
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Mart 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar
açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 680 milyon dolar ile 4,7 milyar dolar arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 8,2 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 0 ile 14,5 milyar dolar arasında yer aldı.
Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.
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En Yüksek
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En Düşük
97.672
18:057,0873
En Yüksek
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|: 388,03
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391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7579
|8,8019
|% -0,06
|
|Frank
|7,2568
|7,3005
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8771
|1,8865
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|2,89
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.541
|-28,20
|
|Tam
|2.550
|2.607
|-29,00
|
|Yarım
|1.245
|1.274
|-14,20
|
|Çeyrek
|620
|637
|-7,10
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|Gümüş.Ons
|15,48
|15,53
|0,05
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|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
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|B. Petrol
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