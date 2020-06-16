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Onur Air seferlere başlıyor

16.06.2020 10:29

Son güncelleme : 16.06.2020 10:29
Corona virüs nedeniyle uçuşlara ara vermek zorunda kalan Onur Air, 26 Haziran itibariyle iç hat, 15 Temmuz`dan itibaren de dış hat seferlerine başlayacağını açıkladı.



Biletlerin satışa açıldığını duyuran Onur Air, 26 Haziran’dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon ve Antalya’ya, haftanın dört günü ise Bodrum hattında uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan şirket, 15 Temmuz’dan itibaren ise dış hat uçuşlarına başlayacak.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, “Ekiplerimizin ve değerli yolcularımızın sağlığı için hem uçuş öncesinde hem de uçuş esnasında gereken tüm önlemleri aldık. COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için uçaklarımız ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda dezenfekte ediliyor olup konuyla ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler detaylı bir şekilde verilmektedir” dedi.





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