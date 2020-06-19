Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`OPEC+ Ağustos üretim planını konuşmadı`

19.06.2020 08:48

Son güncelleme : 19.06.2020 08:48
Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya`nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Ağustos ayı için üretim planlarını henüz konuşmadıklarını söyledi.



OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.
 
OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından konuşan Novak, "Petrol piyasasının 2020 sonunda veya 2021 yılı başlarında dengelendiğini görebiliriz" dedi.
 
Novak, Aralık ayından önce yeni bir olağanüstü OPEC+ toplantısı yapılması olasılığının sürdüğünü de ekledi.
 
İzleme Komitesi üyeleri dün yaptıkları toplantıda, anlaşmaya taraf ülkelerin kotalara uyumlarını gözden geçirdiler.
 
OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin toplandığına ilişkin haberlerin yayılması üzerine Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.33 artışla 41.78 dolara kadar yükseldi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05112.495
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  111.117  
Önceki Kapanış :  112.495  
En Yüksek
112.676 En Düşük
111.117
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.133,00 2.311.718 % 10,00  
KSTUR 46,20 98.167 % 10,00  
BAYRK 9,26 9.368.546 % 9,98  
TSPOR 8,05 172.972.088 % 9,97  
MTRYO 2,54 100.527.248 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5061 8,5487 % 0,17  
Frank 7,1867 7,2300 % 0,11  
Riyal 1,8223 1,8315 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 4,13  
Altın Gr. 381 381 1,01  
Cumhuriyet 2.528 2.566 5,00  
Tam 2.544 2.559 7,50  
Yarım 1.240 1.251 3,70  
Çeyrek 622 626 1,80  
Gümüş.Ons 17,43 17,49 0,09  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,00  
B. Petrol 41,88 41,88 0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru