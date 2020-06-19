Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya`nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Ağustos ayı için üretim planlarını henüz konuşmadıklarını söyledi.
`OPEC+ Ağustos üretim planını konuşmadı`
19.06.2020 08:48
Son güncelleme : 19.06.2020 08:48
OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.
OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından konuşan Novak, "Petrol piyasasının 2020 sonunda veya 2021 yılı başlarında dengelendiğini görebiliriz" dedi.
Novak, Aralık ayından önce yeni bir olağanüstü OPEC+ toplantısı yapılması olasılığının sürdüğünü de ekledi.
İzleme Komitesi üyeleri dün yaptıkları toplantıda, anlaşmaya taraf
ülkelerin kotalara uyumlarını gözden geçirdiler.
OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin toplandığına ilişkin haberlerin yayılması üzerine Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.33 artışla 41.78 dolara kadar yükseldi.
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