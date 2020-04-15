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`OPEC anlaşmasına tüm tarafların uyması önemli`

15.04.2020 17:28

Son güncelleme : 15.04.2020 17:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşmaya tüm taraflarca uyulmasının önemli olduğunu söyledi.



AA

Putin, başkent Moskova'da kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda, OPEC adıyla bilinen ve 23 ülkenin üye olduğu grubun petrol üretim kısıntısına yönelik kararını değerlendirdi. Rusya'nın petrol piyasalarındaki önemli ülkelerle yakın temas içerisinde olması gerektiğine işaret eden Putin, "OPEC anlaşmasına tüm tarafların uyması önemli." ifadesini kullandı.

Toplantıda söz alan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, anlaşma kapsamında mayıs-haziran döneminde petrol üretiminin günlük 9,7 milyon varil  düşürüleceğini anımsatarak "Bu neredeyse küresel petrol üretiminin yüzde 10’una  tekabül ediyor." diye konuştu.

Petrol üretiminin temmuzdan itibaren yıl sonuna kadar artacağını belirten Novak, "Söz konusu dönemde üretim kısıntısı günlük 7,7 milyon varil,  Ocak 2021'den Nisan 2022'ye kadar kısıntı 5,7 milyon varil düzeyinde olacak."  değerlendirmesinde bulundu.

Novak, OPEC  ülkelerine ilave olarak 10 ülkenin de çeşitli adımlarla  küresel petrol piyasalarında istikrar sağlanmasına destek olmak istediklerini  aktardı.

ŞİRKETLERE EKONOMİK DESTEKLER

Toplantıda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz  yönde etkilenen Rus ekonomisine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Putin,  küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin çalışanlarına ödenmek üzere nakit para  desteği sağlanmasını tavsiye etti.

Söz konusu desteğin, çalışan başına 12 bin 100 ruble (yaklaşık 162  dolar) düzeyinde olması gerektiğini belirten Putin, havayolu şirketleri için de  23 milyar ruble (yaklaşık 309 milyon dolar) destek sağlanmasını önerdi.  

 




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