OPEC+ Grubu toplantısı ertelendi













DHA

OPEC kaynakları, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ Grubu toplantısının, OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin, yeni döneme ilişkin hazırlık yapmaları için biraz daha zaman tanımak üzere, toplantının ertelendiğini duyurdu.Petrol piyasalarından kaynaklara göre de, OPEC+ Grubu toplantısı, özellikle Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.OPEC+ Grubu, petrol üretimini global arzın yüzde 10, 10 milyon varil/gün kısmayı öngören bir anlaşma üzerinde çalışıyor, ancak üye ülkeler varılacak bir anlaşmaya ABD'nin de katkı vermesini istiyorlar.