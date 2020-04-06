Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu`nun, Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelendi.
OPEC+ Grubu toplantısı ertelendi
06.04.2020 09:35
Son güncelleme : 06.04.2020 09:35
DHA
OPEC kaynakları, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ Grubu toplantısının, OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin, yeni döneme ilişkin hazırlık yapmaları için biraz daha zaman tanımak üzere, toplantının ertelendiğini duyurdu.
Petrol piyasalarından kaynaklara göre de, OPEC+ Grubu toplantısı, özellikle Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.
OPEC+ Grubu, petrol üretimini global arzın yüzde 10, 10 milyon varil/gün kısmayı öngören bir anlaşma üzerinde çalışıyor, ancak üye ülkeler varılacak bir anlaşmaya ABD'nin de katkı vermesini istiyorlar.
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|IZMDC
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|% 0,00
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|KARSN
|1,31
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|GARAN
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|IHLGM
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|YKBNK
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|TSPOR
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|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|%
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|Altın Gr.
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|352
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|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
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|Gümüş.Ons
|14,47
|14,52
|0,10
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|Gümüş Gr.
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|3,14
|0,02
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