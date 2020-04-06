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OPEC+ Grubu toplantısı ertelendi

06.04.2020 09:35

Son güncelleme : 06.04.2020 09:35
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu`nun, Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelendi.



DHA

OPEC kaynakları, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ Grubu toplantısının, OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin, yeni döneme ilişkin hazırlık yapmaları için biraz daha zaman tanımak üzere, toplantının ertelendiğini duyurdu.

Petrol piyasalarından kaynaklara göre de, OPEC+ Grubu toplantısı, özellikle Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.

OPEC+ Grubu, petrol üretimini global arzın yüzde 10, 10 milyon varil/gün kısmayı öngören bir anlaşma üzerinde çalışıyor, ancak üye ülkeler varılacak bir anlaşmaya ABD'nin de katkı vermesini istiyorlar.

 




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