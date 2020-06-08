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`OPEC kesintisinin uzatılmasını değerlendirmek için henüz erken`

08.06.2020 16:13

Son güncelleme : 08.06.2020 16:13
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdinde varılan petrol üretim anlaşmasındaki üst seviye kesintileri ağustos ayına uzatmayı değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirtti.



AA

Novak, OPEC'in video konferans aracılığıyla düzenlediği basın  toplantısında, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 9,7 milyon  varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz sonuna kadar uzatma kararına ilişkin  değerlendirmede bulundu.

6 Haziran'da alınan uzatma kararı öncesinde piyasa şartlarını  derinlemesine analiz ettiklerine dikkati çeken Novak, "Hava ve kara yolu  taşımacılığında talebin toparlanmasını yakından takip ediyoruz. Anlaşmadaki üst  seviye kesintilerin ağustos ayına uzatılmasına dair değerlendirme yapmak için  henüz erken." dedi.

Anlaşmanın ağustosa uzatılması için bazı kilit unsurlar bulunduğuna  değinen Novak, "Yürürlükteki üretim kısıntısı anlaşmasına tarafların uyması  önemli. Bunun dışında, petrol tüketimi garanti olan sektörlerin taleplerinde  toparlanma çok önemli. Rezervler de son aylarda oldukça artmış durumda." diye  konuştu.

Rusya'nın piyasa şartlarını bozarak, ülkelerin ekonomilerini hedef  almadığını savunan Novak, "Rusya'nın bazı ülkelerdeki üretimi düşürmeye yönelik  bu tür bir hedefi olmadı. Şu anda ana hedef, arz ve talepte denge sağlamak."  ifadelerini kullandı.

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan  günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna  kadar uzatma kararı almıştı.




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