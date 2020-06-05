OPEC ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ ülkelerinin üretim kesintilerini görüşmek üzere Cumartesi günü bir araya gelecekleri bildirildi.
OPEC üretim kesintilerini görüşmek üzere Cumartesi toplanacak
05.06.2020 09:12
Son güncelleme : 05.06.2020 09:16
REUTERS
Cezayir'in Ennahar televizyonu, OPEC ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ ülkelerinin üretim kesintilerini görüşmek üzere Cumartesi günü bir araya geleceklerini bildirdi. Haber Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) bir kaynağa dayandırıldı.
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan ile Rusya, Mart başında pazar payı savaşına girişip üretim kesintilerinden vazgeçtiler. Petrol arzını keskin şekilde artıran bu uzlaşmazlık ve takip eden birkaç hafta içinde küresel petrol talebini kesen corona virüs salgını nedeniyle fiyatlar çakıldı. OPEC+ Nisan ayında üretim kesintilerini tekrar devreye aldı.
Reuters'a bilgi veren bir OPEC+ kaynağı Irak ve petrol üretim kesintisi hedeflerine uyum
sağlamayan diğer ülkelerin uyumu artırma sözü vermesinin ardından, OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin toplanmayı planladıklarını açıkladı.
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