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OPEC`in ham petrol üretimi arttı

13.05.2020 16:10

Son güncelleme : 13.05.2020 16:10
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 1 milyon 800 bin varil artarak 30 milyon 410 bin varile yükseldi.



AA

OPEC'in nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay  küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 180 bin varil azalarak yaklaşık  99 milyon 460 bin varile indi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 1 milyon 980 bin  varil azalışla 69 milyon 50 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre 1 milyon 800  bin varil artışla 30 milyon 410 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel  petrol arzı içindeki payı ise yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran  ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olarak  belirlendi.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 553 bin varil artışla 11  milyon 550 bin varile yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük ham petrol  üretimi 332 bin varil artışla 3 milyon 839 bin varile, Kuveyt'de ise 259 bin  varil artışla 3 milyon 132 bin varile çıktı.

Nisanda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise  Angola, Nijerya ve İran'da yaşandı.

Angola'da günlük üretim 90 bin varil düşüşle 1 milyon 312 bin varile,  Nijerya'da 68 bin varil düşüşle 1 milyon 777 bin varile, İran'da ise 53 bin varil  düşüşle 1 milyon 969 bin varile geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda bu yıl küresel petrol talebinin, günlük 9 milyon 70 bin varil  azalarak 90 milyon 590 bin varil olacağı öngörülüyor. OPEC petrolüne olan talebin  ise günlük 24 milyon 300 bin varil olacağı tahmin edildi.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı nisanda bir önceki  aya göre 448 adet azalış göstererek  1674'e düştü. Bu kulelerden 561'i OPEC üyesi  ülkelerde bulunuyor.




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