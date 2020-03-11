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OPEC`in ham petrol üretimi azaldı

11.03.2020 17:44

Son güncelleme : 11.03.2020 17:44
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün günlük ham petrol üretimi şubat ayında önceki aya göre 546 bin varil azalarak 27 milyon 770 bin varile geriledi.



AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay  küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 290 bin varil azalarak yaklaşık  99 milyon 750 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 250 bin artışla  71 milyon 980 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta önceki aya göre 546 bin  varil azalışla 27 milyon 770 bin varile düştü. OPEC'in toplam küresel petrol arzı  içindeki payı ise yüzde 27,8 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran  ülkeler sırasıyla Irak, Nijerya ve Angola olarak belirlendi.

Irak'ta günlük üretim 86 bin varil artışla 4 milyon 594 bin varile  yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 29 bin varil artışla 1 milyon 789  bin varile, Angola'da ise 15 bin varil artışla 1 milyon 390 bin varile çıktı.

Şubatta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Libya, Suudi Arabistan ve Cezayir'de yaşandı.

Libya'da günlük üretim 647 bin varil düşüşle 146 bin varile, Suudi  Arabistan'da 56 bin varil düşüşle 9 milyon 683 bin varile, Cezayir'de ise 5 bin  varil düşüşle 1 milyon 7 bin varile geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda 2020 yılı için küresel petrol talebi, günlük 99 milyon 730 bin  varil olarak tahmin edildi. OPEC ülkelerinin 2020'deki günlük ham petrol talebi ise 28 milyon 200  bin varil olarak öngörüldü.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı şubatta bir önceki  aya göre 49 adet artış göstererek 2 bin 281'e yükseldi. Bu kulelerden 588'i OPEC  üyesi ülkelerde bulunuyor.





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