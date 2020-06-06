Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

OPEC`in üretim kesintisini uzatması bekleniyor

06.06.2020 11:12

Son güncelleme : 06.06.2020 11:12
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün (OPEC), küresel petrol piyasasındaki arz fazlasına ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zayıf devam eden petrol talebine karşı üretim kesintisini 1 ay daha uzatması öngörülüyor.



AA

OPEC  adıyla bilinen ve 23 ülkeden oluşan birliğin, bugün video  konferans yoluyla yapılması beklenen bakanlar toplantısından, 30 Haziran'da  süresi dolacak günlük 9,7 milyon varillik üretim kesintisi anlaşmasının temmuz  sonuna kadar uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in Emtia  Ekonomisti Samuel Burman, AA muhabirine, Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile  Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin nisanda yaptıkları  anlaşma sayesinde OPEC  ülkelerinin petrol üretimlerinin düştüğünü ifade etti.

Burman, Kovid-19 kaynaklı zayıf seyreden küresel petrol talebi  nedeniyle dünya genelinde petrol stoklarının rekor doluluk seviyelerine  ulaştığını vurgulayarak, geçen yılın ikinci çeyreğinde günlük 100 milyon varillik  küresel petrol tüketiminin bu yılın aynı döneminde 85 milyon varile gerilediğinin  tahmin edildiğini kaydetti.

Küresel petrol talebinin hala çok zayıf olduğuna dikkati çeken Burman,  "Talebin bu yıl yeniden artışa geçeceğini bekliyoruz. Ancak talepteki  toparlanmanın hızı ve miktarı hakkında hala önemli belirsizlikler mevcut."  ifadelerini kullandı.

Burman, arz tarafında ise Irak ve Nijerya'nın üretim kotalarına tam  olarak uymamasının OPEC  ülkeleri tarafından eleştirildiğine işaret ederek,  üretim kesintisi anlaşmasının 1 ay daha uzatılarak bu ülkelere kotalara uyum  fırsatı oluşturulabileceğini aktardı.

Haziran sonunda bitecek anlaşmanın temmuz sonuna kadar uzatılması  durumunda petrol fiyatlarında çok büyük hareketlilik olmayacağını dile getiren  Burman, anlaşmanın uzatılmaması durumunda ise petrol fiyatlarının düşebileceği  uyarısında bulundu.

"ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ ARTABİLİR"

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol  Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen da OPEC ve OPEC dışı ülkeler  anlaşmaya vardığı için petrol fiyatlarında artış görüldüğünü söyledi.

Tonhaugen, OPEC  anlaşması kapsamında Irak'ın günlük petrol üretimini  1,06 milyon varil düşürmeyi kabul ettiği ancak geçen ay günlük üretimini sadece  400 bin varil azaltabildiği bilgisini paylaşarak, temmuzda ise üretimini en fazla  günlük 200 bin varil daha düşürebileceğini aktardı.

Yılın ikinci yarısında küresel petrol talebinde toparlanma olması  durumunda fiyatların destek bulacağını ifade eden Tonhaugen, bu dönemde ABD'nin  ham petrol üretiminin de günlük 300 bin varil artabileceğini belirtti.

Tonhaugen, "Yılın ikinci yarısında talebin arzdan daha hızlı artması  durumunda stoklar da eriyecektir. Üretici ülkeler ellerindeki petrol stoklarını  da bir an önce azaltmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru