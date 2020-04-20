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Otomobil satışları Türkiye`de gaza bastı

20.04.2020 11:28

Son güncelleme : 20.04.2020 11:28
Avrupa`da bu yılın ilk çeyreğinde otomobil satışları 2019`un aynı dönemine göre yüzde 26,3 azalırken, bu dönemde satışlarını artıran 3 ülkeden biri olan Türkiye, yaklaşık yüzde 45 artışla en yüksek artış oranına sahip ülke oldu.



AA

Çin'in ardından yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının merkezlerinden olan Avrupa'da birçok ülkede serbest dolaşım yasaklanırken, alınan  katı tedbirler hayatın her alanına yansımaya başladı. Daha sonra salgının merkezi  haline gelen ABD'de de durum ciddiyetini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler,  tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele  tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor.  Özellikle otomotiv, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk çeyreğinde otomobil  satışlarına açık şekilde yansıdı. Kovid-19 salgınının Avrupa'dan sonra Türkiye'de  etkisini hissettirmesiyle satışlarda Avrupa'da büyük kayıplar yaşanırken,  Türkiye'de artış kaydedildi.

EN FAZLA AZALIŞ İTALYA'DA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından  Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil  pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve  Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu  pazar toplamına göre otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı  dönemine kıyasla yüzde 26,3 azaldı ve toplam 3 milyon 54 bin 703 adet seviyesinde  gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 4 milyon 146 bin 822 adet satış  gerçekleşmişti.

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere toplamına göre, ilk çeyrekte geçen  yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 35,5 ile pandeminin en fazla  etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'da görüldü. İtalya'nın ardından en fazla düşüş  yüzde 34,1 ile Fransa ve yüzde 32,4 ile Avusturya'da kaydedildi.

Almanya'da otomobil satışları bu dönemde yüzde 20,3 azalırken,  Avrupa'nın diğer önemli ülkelerinden İspanya ve İngiltere'de de satışlar yüzde 31  geriledi.

İLK ÇEYREKTE AVRUPA'NIN EN FAZLA OTOMOBİL SATAN ÜLKESİ ALMANYA OLDU

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi,  Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük  markalara sahip Almanya oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, ocak-mart  döneminde 701 bin 362 adetlik satış gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 483 bin 557 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley,  Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip İngiltere izledi.

Otomobil satışlarında 3. sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen,  Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer markalarıyla 364 bin 679 adet  otomobil sattı.

Fransa'yı, 347 bin 193 satışla İtalya ve 218 bin 705 adetlik satışla  İspanya izledi.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 44,8 ARTTI

İlk çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre satışlarını artıran ülkeler  yüzde 5,2 ile Litvanya ve yüzde 5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  (GKRY) oldu.

Türkiye'nin ise bu dönemde otomobil satışları yüzde 44,8 artarak 99  bin 630'a ulaştı. Böylece otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da  daralırken, Türkiye'de artış gösterdi.

Satışlarını artıran 3 ülkeden biri olan Türkiye, aynı zamanda bu  oranla önceki yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek artış oranına sahip ülke  oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARI MARTTA YÜZDE 51,8 AZALDI

Sadece geçen ay ele alındığında, Avrupa'da otomobil pazarı Mart 2019'a  göre yüzde 51,8 azaldı ve toplam 853 bin 77 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen  yılın mart ayında 1 milyon 771 bin 30 adetlik satış gerçekleşmişti.

Geçen ay 2019'un aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 85,4 ile  İtalya, yüzde 72,2 ile Fransa ve yüzde 69,3 ile İspanya'da kaydedildi.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını artıran tek ülke  yüzde 0,4 ile İzlanda oldu.






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