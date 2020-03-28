Dört otomotiv şirketi, Kuzey Amerika’da corona virüs (Covid-19) nedeniyle kapatma kararı aldıkları fabrikaların tekrar açılması için çalışmalar yapıyor. Fabrikaların, Nisan ayının ortasında yeniden faaliyete geçmesinin planlandığı aktarıldı.
Otomotiv devlerinden corona virüs kararı
28.03.2020 13:37
Son güncelleme : 28.03.2020 13:56
DHA
Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota şirketleri, corona virüsten çalışanları korumak için fabrikalarda üretimi durdurma kararı aldı. ABD medyasında yer alan haberde, söz konusu şirketlerin fabrikalarda tekrar üretimin başlaması için adımlar attığını duyurdu.
Haberde, Ford’un 6 Nisan’da Meksika’da bulunan bir fabrikada, ardından 14 Nisan’da ABD’deki dört fabrikada tekrar üretime başlamayı planladığı duyuruldu. Honda’nın ABD ve Kanada’daki fabrikalarında 7 Nisan’da; Toyota’nın Kuzey Amerika’daki fabrikalarında 20 Nisan’da üretime başlamayı hedeflediği ifade edildi.
Öte yandan, Fiat Chrysler’in ABD ve Kanada’da, fabrikaların bulunduğu eyaletlerin kısıtlamalarına bağlı olarak 14 Nisan’da üretime başlamayı planladığı belirtildi.
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