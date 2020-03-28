Otomotiv devlerinden corona virüs kararı













DHA

Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota şirketleri, corona virüsten çalışanları korumak için fabrikalarda üretimi durdurma kararı aldı. ABD medyasında yer alan haberde, söz konusu şirketlerin fabrikalarda tekrar üretimin başlaması için adımlar attığını duyurdu.Haberde, Ford’un 6 Nisan’da Meksika’da bulunan bir fabrikada, ardından 14 Nisan’da ABD’deki dört fabrikada tekrar üretime başlamayı planladığı duyuruldu. Honda’nın ABD ve Kanada’daki fabrikalarında 7 Nisan’da; Toyota’nın Kuzey Amerika’daki fabrikalarında 20 Nisan’da üretime başlamayı hedeflediği ifade edildi.Öte yandan, Fiat Chrysler’in ABD ve Kanada’da, fabrikaların bulunduğu eyaletlerin kısıtlamalarına bağlı olarak 14 Nisan’da üretime başlamayı planladığı belirtildi.