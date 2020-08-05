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Otomotiv ihracatını AB ülkeleri sırtladı

05.08.2020 11:21

Son güncelleme : 05.08.2020 11:26
Otomotiv endüstrisi geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olurken, bu sektörde gerçekleşen ihracatta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri önemli bir paya sahip.



AA

Türkiye'nin ihracatı geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 5,8  düşerek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Haziran ayına göre artış yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat da  yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir şekilde çıkacağına  dair algının güçlenmesi ve normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden  ayrışması, ihracatındaki toparlanmasına katkı sağladı.

Türkiye ihracatının ana lokomotifi olan otomotiv sektörü de geçen  aylara göre ihracattaki yükselişini sürdürdü.

Bu yıl içerisinde nisan ayında mart ayına göre keskin bir düşüş  görülen otomotiv ihracatı daha sonraki aylarda toparlanma sürecine  girdi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, haziran ayında 2 milyar 14 milyon 485 bin dolar olan  otomotiv sektörünün ihracatı, temmuz ayında yüzde 9,28 artarak 2 milyar 201  milyon 411 bin dolara çıktı.

Temmuz ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği  ilk 10 ülkenin 8'ini AB ülkeleri oluşturdu.

Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat  gerçekleştirdiği 10 ülke sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık,  Slovenya, İspanya, Belçika, ABD, Polonya ve Romanya oldu.

Almanya, Fransa, İtalya,  Slovenya, İspanya, Belçika,  Polonya ve  Romanya otomotiv sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke  arasındaki 8 AB ülkesi olarak gerçekleşti.

Söz konusu ülkeler arasında temmuz ayında bir önceki aya göre sadece  İspanya, Belçika, Romanya'ya otomotiv ihracatı azalış kaydederken, diğer  ülkelerin ihracatı artış gösterdi.

Haziran ayında Almanya'ya 291 milyon 813 bin dolar olarak gerçekleşen  otomotiv ihracatı, temmuz ayında yüzde 8,5 artarak 316 milyon 709 bin dolara  yükseldi. Fransa'ya haziran ayında 252 milyon 256 bin dolar olarak gerçekleşen  otomotiv ihracatı temmuz ayında yüzde 12,2 artışla 282 milyon 949 bin dolara  çıktı.

AB'de  salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan  İtalya'ya otomotiv ihracatı da yüzde 32,8 yükselerek 134 milyon 305 bin dolardan,  178 milyon 405 bin dolara ulaştı.

Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatı, yüzde 16,9 artarak 122 milyon  656 bin dolardan, 143 milyon 372 bin dolara, Slovenya'ya otomotiv ihracatı ise  yüzde 1,3 artışla 108 milyon 341 bin dolardan, 109 milyon 749 bin dolara  yükseldi. Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin İspanya'ya ihracatı yüzde 9,2  azalışla 104 milyon 536 bin dolardan 94 milyon 886 bin dolara geriledi.

Belçika'ya otomotiv ihracatı yüzde 0,8 azalışla 92 milyon 534 bin  dolardan, 91 milyon 788 bin dolara geriledi

ABD'YE OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 15,2 ARTTI

Temmuz ayında ABD'ye otomotiv ihracatı bir önceki aya göre, yüzde 15,2  artışla 79 milyon 436 bin dolardan, 91 milyon 483 bin dolara,  Polonya'ya  otomotiv ihracatı yüzde 47 artarak 57 milyon 34 bin dolardan 83 milyon 363 bin  dolara ulaştı.

Romanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 6 azalarak 64 milyon 73 bin  dolardan, 60 milyon 198 bin dolara indi.




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