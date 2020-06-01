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Otomotivde tarihi düşük faizler sektörü hareketlendirecek

01.06.2020 13:08

Son güncelleme : 01.06.2020 13:16
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum" dedi.



AA

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın  canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve  "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç  (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere  firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz  oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak  bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı  sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve  ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko  değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa  kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

"FAİZLERİN DÜŞÜK OLARAK DEVAM ETMESİ SIFIR ARAÇTA HAREKETİ SAĞLAYACAKTIR"

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "taşıt kredisi" kampanyasına ilişkin AA  muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına  oldukça olumlu karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Sıfır taşıtta yüzde 0,49  faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam  ettirildi. Bu umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam  etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre  üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı  durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı." dedi.

İkinci el araç satışlarının ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 18,5 yükseldiğini ancak sadece nisan ayında yüzde 46'ya yakın  düştüğünü ifade ederek, "Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu  varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada  sektörün önünü açar, sektörün işine gelir. Özellikle aracını değiştirmek isteyen  ve ya kendine araç almak isteyen orta ölçekli işletmeler için de çok faydalı bir  durum." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ ELİ DESTEKLEYEN BÖYLE BİR FAİZ KAMPANYASI GÖRMEDİK"

Şahsuvaroğlu, taşıt kredisi paketinin ikinci el satışları da olumlu  etkileyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otomotivde böyle bir faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde  gerçekten olmadı. Yüzde 0,89 çok uygun bir faiz oranı. Ben daha önce sıfır araç  için şöyle bir ifade kullanmıştım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir faiz  oranı yok. Bugün de varan 2, Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli  destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline,  emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca  toparlarız diye ümit ediyorum."

Bu desteğin piyasayı hareketlendireceğini dile getiren Şahsuvaroğlu,  pazarın geçen hafta itibarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ve  finansman kolaylığının da sektörü ciddi önünü açacağını söyledi.

"ARAÇ BULUNURLUĞUNDA 15 HAZİRAN'DAN SONRA ÇOK SIKINTI YAŞAMAYIZ"

Murat Şahsuvaroğlu, sıfır araç tedariğindeki son duruma ilişkin ise  şunları kaydetti:

"Araç bulunurluğunda 15 Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız. Şu  anda fabrikalar üretime başladı. Yerli üreticiler ve yurt dışındaki fabrikalar da  üretime başladı. Bir miktar sıkıntı olabilir belki haziran ayı başlarında. Çünkü  Avrupalı üretici önce kendi pazarını beslemenin, büyütmenin derdinde olur. Ondan  sonra Türkiye'ye araç gönderir."




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