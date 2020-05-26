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Pandemi sonrası fintech dünyasında satınalmalar yolda

26.05.2020 12:36

Son güncelleme : 26.05.2020 12:36
Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, "Pandemi döneminde değişen ödeme tercihleri nedeniyle, güç kazanan finans teknolojileri (fintech) sektöründe, haziran ayında başlayarak satın almaların olduğunu ve bu satın almaların, birleşmelerin sayılarının giderek artacağını duyacağız." dedi.



AA

Eliaçık AA muhabirine, pandemiyle birlikte değişen ödeme  alışkanlıkları ve bunun fintech sektörüne olası etkileri hakkında açıklamalarda  bulundu.

Pandemi döneminde dijital dönüşüm gerçekleştiren işletmelerin hizmet  vermeye devam edebildiğini aktaran Eliaçık, bu tür işletmelerin zaman zaman işlem  hacimlerini birkaç kat arttırdığını söyledi.

Bu nedenle gerek dijital dönüşümü gerçekleştiren şirketlerin artan  ihtiyaçları gerekse dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmek isteyen işletmeler  sayesinde özellikle temassız ödeme veya dijital ödeme çözümlerine dair ciddi bir  yönelim olduğunu anlatan Eliaçık, "Yine de uzun süredir dijital dönüşüme yatırım  yapan ve hazır olan ödeme sistemlerinin bu taleplere hızla karşılık verebildiğini  görüyoruz. Artık ödeme sistemlerinin ekonomi için çok daha önemli bir rol  üstlendiği ve hatta ticari hayat için bir mecburiyet olduğu ortadadır." diye  konuştu.

"Dijital dönüşüm işletmelerin değil tüketicilerin talebi ile  sürdürülecek"

Eliaçık, pandemi döneminde dijital ödemeyle ilgili resmi bir rapora  sahip olmadıklarını, buna karşın dijital ödemeye yönelimde patlama yaşandığını  kaydetti.

Eliaçık şöyle konuştu: "Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki; davranış şekillerini asla  değiştirmez diyebileceğimiz müşteri gruplarının dahi alışveriş yöntemleri kalıcı  şekilde değişmiş ve bu müşteri grupları fintech’lerin sunduğu yenilikçi  servislerin hız ve kolaylığı ile tanışmış daha da önemlisi bunu  kabullenmişlerdir. Artık, dijital dönüşüm işletmelerin değil müşteri ve tüketicilerin  talebi ile sürdürülecektir."

"Toplam kartlı harcamalar nisan sonu itibarı ile yüzde 42 daraldı"

Eliaçık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre  internet üzerinden alışverişin ocak ayında toplam ödeme sistemlerinin içinde payı  yüzde 21 iken, bu oranın nisan sonu itibarıyla yüzde 26'ya çıktığını hatırlattı.

Gıda zincir marketler sektörünün ocak ayına göre cirosu artan tek  sektör olduğunu aktaran Eliaçık, şunları kaydetti: "Gıda zincir marketler sektörü ödeme sistemleri içindeki payını ocak  ayından nisana 16 puan artırarak yüzde 31,5’a ulaştı. Pandemi döneminde  harcamalar içinde payını artıran diğer sektörlerin ise çeşitli gıda, elektronik  eşya ve yapı malzemeleri olduğu gözlemlendi.

Online ödemelerin hacmindeki pozitif gelişmenin yanı sıra  tüketicilerin alınan tedbirler ve gelecek endişeleri nedeniyle harcamalarını  kısıtlamalarından dolayı toplam kartlı harcamaların nisan sonu itibarı ile yüzde  42 daraldığı ve toplam 25 sektörün hacminde azalma olduğu görülmektedir.

Yine de trendin daralmayı giderecek şekilde olumlu yönde ilerlediğini  ve haziran ayı içerisinde yılbaşı değerlerine ulaşacağını düşünüyorum. Online  ticaretin payının bu hacim içerisinde de yerini koruyacağını öngörüyorum."

"Birleşme veya satın almalar önemli katkılar sağlamaktadır"

Eliaçık, tüm dünyada özellikle fintech’lerin uzun zamandır yakın  işbirliği içerisinde olduğu dijital içerik ve servisleri, yiyecek dağıtımı, oyun,  sosyal medya, online eğitim ve hobi gibi alanlarda ticaretin geliştiğini  belirterek, "Nakitten ve temaslı ödemelerden kaçınarak mağazalardan uzaklaşan  tüketicinin geri dönüşünü sağlamak üzere işletmelerin; yenilikçi, temassız ve  dijital ödeme yöntemleri arayışı içerisine girdiği, 'online öde' ve 'mağazadan  hızla teslim al' gibi modellerin yaygınlaştığı, bu nedenle fintech’lerin zaten  savunduğu müşteri deneyimini zenginleştiren, ticaretin akışını hızlandıran  süreçlerin 'yeni normal' içerisinde mutlaka bulunması gereken unsurlar olduğu  ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"Yeni normal"in bir zorunluluktan ortaya çıkmış olsa da sebep olduğu  dijital dönüşüm ve alışveriş deneyimi ile fintech’lerin gelişimi ve hızla  büyümesi için gerekli olan alanı ortaya çıkardığını söyleyen Eliaçık, şöyle  konuştu:

"Pandemi döneminde değişen ödeme tercihleri nedeniyle, güç kazanan  finansal teknoloji (fintech) sektöründe, haziran ayında başlayarak satın  almaların olduğunu ve bu satın almaların, birleşmelerin sayılarının giderek  artacağını duyacağız.

Özellikle normalleşme sürecinin başlaması ve birçok fiziki işletmenin  ticaret hayatına dönmesi ile birlikte hem talep artışına karşılık vermek üzere  hem de ortaya konulan ekonomik faydanın sonucunda sektöre yeni girişler olacağı  gibi satın almalar veya birleşmelerin olması da beklenebilir.

Neticede, dijital dönüşüm ortak bir çabanın sonucunda olacaktır ve bu  çabaya birleşmeler veya satın almalar önemli katkılar sağlamaktadır."

İnovatif fintech’ler ortaya çıkacak

Burhan Eliaçık, davranış kalıbını değiştirmesi beklenmeyen kişilerin  dahi pandemi döneminde inovatif çözümleri kullandığını ifade ederek, bu  kullanıcıların inovasyonu sevdiğini ve bu alışkanlıkları koruyacağını  düşündüklerini söyledi.

Eliaçık şu değerlendirmeyi yaptı: "Sektörümüz uzun yıllar önemli miktarda çabayı kendisini ve ekonomi  için önemini anlatmak için harcadı. Pandemi döneminin zorunlu olarak getirdiği  dijital dönüşüm ise bu çabanın haklılığı ile birlikte sektörün hızla ve geniş bir  şekilde kabul görmesini sağladı. Bu sebeple çok daha etkin ve yenilikçi bir  fintech ekosisteminin bizi beklediğini bilelim.

Buradan elde edilen cesaret ile zaten son derece vizyon sahibi ve  yenilikçi çözümler geliştirecek birikime sahip fintech girişimlerinin önümüzdeki  dönemde özellikle fiziksel mağazaları dijitalleştireceğini, omichannel çözümlere  odaklanacak yenilikler üreteceğini düşünüyorum."

Dijital yöntemler KOBİ'lerle buluşacak

Eliaçık, insanların nakde dokunmak istemediği, pinpad’lere şifrelerini  girmekten sakındığı ve hatta hiçbir fiziksel araç ile ödeme yapmak istemediği bir  gelecekte, özellikle hijyen algısının kalıcı ve belirleyici unsur olarak  gelişmelere yön vereceğini kaydetti.

Ödemenin olduğu her alanın kökten değişeceğini belirten Eliaçık,  tüketicilerin beklentilerine hızla adapte olmanın elzem hale geleceğini söyledi.

Eliaçık, "Bu yönü ile daha önce sadece orta ve büyük ölçekli kurumlar  için gerekliymiş gibi gözüken tüm ödeme çözümlerinin ve dijital yöntemlerin  esnaftan, KOBİ’lere ve kurumsal şirketlere kadar herkese ulaşması mümkün  olacaktır." dedi.

"Dünya çapında ses getirecek başarı hikayelerine sıklıkla şahit  olabileceğiz"

ÖDED olarak takipçisi oldukları ve Türkiye'ye kazandırılmasına dair  katkından dolayı gurur duydukları Açık Bankacılık mevzuatının, geçen yıl kasım  ayında çıkarıldığını anımsatan Eliaçık, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Açık Bankacılık mevzuatını hali hazırda çıkarmış olması ülkemiz  açısından büyük şanstır. Çünkü, dijital dönüşümü yönlendirebilmesi ve  fintech’lerin etkinliğinin sağlıklı bir zeminde sağlanması için yasal bir statüye  ve finansal kuruluşlar arasında iş birliğinin prensiplerine sahip olmak  gereklidir.

Ülkemiz bu yasal değişikliği çok yakın zamanda gerçekleştirmiş, ardıl  düzenlemeler ile detaylarının oluşmasını beklemektedir. Dolayısı ile Açık  Bankacılığın sağlayacağı daha iyi fon yönetimi ve daha iyi müşteri deneyimi sunma  fırsatları, hali hazırda değişen tüketici davranışı ve beklentisi ile birleşmesi  sayesinde fintech’ler için tamamen yeni bir dönem açılacaktır.

Ülkemiz fintech potansiyelinin ortaya çıkacağı ve dünya çapında ses  getirecek başarı hikayelerine sıklıkla şahit olabileceğimiz bir dönemin öncesinde  olduğumuzu, bunun için Açık Bankacılık ile ilgili beklenen düzenlemelerin önemli  bir fırsat olduğunu düşünüyorum."





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