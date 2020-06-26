Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Yves Mersch, Pandemi Acil Varlık Alım Programı`nın (PEPP), Covid-19 krizine geçici çözüm olarak, esnek bir şekilde uygulanabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.
`Pandemi varlık alım programı esnek tasarlandı`
26.06.2020 09:17
Son güncelleme : 26.06.2020 09:17
DHA
Bretton Woods'u Yeniden Oluşturma Komitesi'nin (Reinventing Bretton Woods Committee Webinar) sanal seminerinde konuşan Mersch, krizin potansiyel sonuçlarının ve boyutunun istisnai bir belirsizlikle örtüldüğünü söyledi.
PEPP'nin ECB'ye Covid-19'un etkilerine karşı aldığı önlemler konusunda esneklik avantajı sağladığını vurgulayan Mersch, ECB'nin aldığı önlemlerin gücü ve etkinliği sayesinde finansal piyasalarda aşağı yönlü bir sarmalın önlediği konusundaki görüşünü yineledi.
ECB Başkan Yardımcısı Luis De Guindos da yaptığı açıklamada, ECB Yönetim konseyi'nin PEPP uygulamalarını yakından izlemeyi sürdüreceğine işaret ederek, bu kapsamda gerekli görüldüğü zaman Program'ın büyüklüğü, süresi ve kompozisyonu konusunda güncellemeler yapılabileceğini söyledi.
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