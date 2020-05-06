GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Pandeminin etkilerinden sıyrılıyoruz`

06.05.2020 11:01

Son güncelleme : 06.05.2020 11:34
Ticaret Bakanı Pekcan "Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş, hep beraber sıyrılıyoruz. Pandemi sonrası da ticaret hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız ekonomik tedbirler ve atacağımız adımlarla, sağlık alanında gösterdiğimiz pozitif ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da gösterebileceğimize inanıyoruz." dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ortaya koymak ve çözüm önerilerine ilişkin yol  haritalarını belirlemek amacıyla ihracatçı sektörler ve dünya genelindeki ticaret  müşavirleriyle gerçekleştirdiği bölgesel görüşmelerin ardından, yurt dışındaki iş  konseyi başkanlarıyla da toplantılara başladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda ilk olarak  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda Türkiye-Avrupa iş  konseyleri başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Pekcan, görüş ve  önerileri dinledi.

Pekcan, bu kritik günlerde söz konusu görüşmelerin önem arz  ettiğini  belirterek, "Bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde,  Bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli tedbirler  aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber sıyrılıyoruz, Türkiye  diğer ülkelerden sağlık konusunda aldığı tedbirlerle pozitif ayrıştı. İnşallah  pandemi sonrası da ticaret hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız  ekonomik tedbirlerle ve sizlerle beraber oluşturacağımız yol haritaları,  atacağımız adımlarla bu ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da  gösterebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel anlamda pandeminin ekonomi üzerinde etkilerinin henüz tam  olarak görülmediğini belirten Pekcan, bu kapsamda IMF ve Dünya Bankasının büyüme  tahminlerinde bulunduğunu, Dünya Ticaret Örgütünün de iyimser ve kötümser  tabloları paylaştığını anımsattı.

Pekcan, 30 Nisan'da Avrupa Merkez Bankasının ekonomik daralmanın  Avrupa bölgesinde yüzde 5 ile 12 olmasını öngördüğüne işaret ederek, "Bu oranlar  IMF tarafından da Dünya Ticaret Örgütü tarafından da zaman zaman paylaşılıyor.   Hem oranların hem de aradaki makasın büyüklüğü insanların ne kadar belirsiz bir  ortamda ve öngörülemez bir ortamda süreci yönetmeye çalıştığının da açık bir  göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19'UN İHRACATA ETKİSİ

Türkiye'nin 2020 yılına ihracat artışıyla başladığını, ilk iki ayda  ihracatın yüzde 4,1 arttığını hatırlatan Pekcan, pandemi nedeniyle başta AB  ülkeleri olmak üzere önemli ihraç pazarlarındaki talep daralmaları ve karantina  önlemleri nedeniyle ihracatta son 2 aydır  düşüş  görüldüğünü bildirdi.

Pekcan, Bakanlığın ve devletin destekleri, iş dünyasının  ihracatçılarla el birliğiyle güçlü bir ivmelenmeyle toparlanma sürecine  girileceğini vurguladı.

Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin de Avrupa'nın 6'ncı  büyük ticaret ortağı olduğu bilgisini veren Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kalite, inovasyon standartlarımızı koruyarak bir üst seviyeye  yükseltmemizde Avrupa ile iş birliğimizin önemli katkıları olmuştur ve bundan  sonra da olacaktır. Avrupa bizim için aynı zamanda yatırım kaynağı. İş  konseylerimizin de desteğiyle Avrupa menşeli  sermayenin ve 'know-how'un  Türkiye'de yatırım yapmaya yönlendirilmesi son derece önemli."

Avrupa ile coğrafi yakınlığın büyük avantaj olduğuna, bu kapsamda  lojistik merkezlerin de önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin  ürünlerindeki kalite üstünlüğü, güvenilir tedarikçi konumu ve erken  teslimatlarıyla ön sıralara yükselmesi gerektiğini aktardı.

"İŞ DÜNYASININ KATKILARI ÖNEMLİ"

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunun da  kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu, Konseyden Aralık 2016'dan itibaren yetki bekliyor.  Aralık 2019'da AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşme  gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendilerinin bizi desteklediklerini, üye ülkeler  nezdinde de girişimlerini sürdürdüklerini ifade ettiler. Kesin üyeliğin dışında  artık Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin hem Avrupa'nın hem de  Türkiye'nin menfaatine olduğunun herkes farkında. Mevcut anlaşmada, tarım,  hizmetler,  e-ticaret, kamu alımları yok, dolayısıyla bütünsellikten uzak. Biz en  üst düzeyde hükümetler arası görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz, burada iş  dünyamızın destekleri ve onların kendi muhatapları üzerinden bu sürece   yapacakları katkılar son derece önemli.  Sizlerin bu konudaki katkılarınızı  önemsiyoruz."

Pekcan, Brexit sürecine de son derece önem verdiklerini belirterek,  "Geçen hafta İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile görüştük. Bizim teknik  çalışma grubumuz 7'nci toplantıyı gerçekleştirdi. Bu ekibin çalışmalarını  hızlandırması konusunda kendisiyle de mutabakata vardık. AB Komisyonu Ticaret  Komiseri Phil Hogan ile yaptığımız görüşmede de Avrupa Birliği ile İngiltere’nin  Brexit konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin de paralel bir STA imzalaması  konusunda mutabık durumdayız. Bunları da kendileriyle paylaştık. Bu süreci en iyi  şekilde yürütmek için gayret sarf ediyoruz ancak AB ile anlaşması sürüncemede  kaldığı ölçüde bizim anlaşmamızı da geciktiriyor." değerlendirmesinde bulundu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:1998.785
Değişim :  0,05% |  47,03
Açılış :  98.886  
Önceki Kapanış :  98.738  
En Yüksek
98.949 En Düşük
98.069
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 15.749.544 % 10,00  
KUTPO 13,20 5.146.108 % 10,00  
EKIZ 12,98 413.037 % 10,00  
ARTI 2,20 186.342 % 10,00  
YONGA 15,73 164.143 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8601 8,9045 % 0,94  
Frank 7,3120 7,3561 % 0,87  
Riyal 1,8987 1,9082 % 1,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 2,69  
Altın Gr. 391 391 2,60  
Cumhuriyet 2.509 2.556 15,90  
Tam 2.583 2.623 20,40  
Yarım 1.260 1.282 9,90  
Çeyrek 628 641 5,00  
Gümüş.Ons 15,10 15,15 0,16  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,06  
B. Petrol 31,04 31,04 0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru