GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Perakende satış hacmi arttı

13.04.2020 10:35

Son güncelleme : 13.04.2020 10:43
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,6 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin perakende satış  hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla  perakende satış hacmi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Bu  dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv  yakıtı hariç) yüzde 1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9  azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış  hacmi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,6 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün  satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,7,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi. 

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, şubatta geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 21,8 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,7, gıda  dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde  8,3 artış kaydetti.

Perakende ciro, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Söz  konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar  (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,4 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde  4,3 azaldı.   






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:2796.186
Değişim :  -0,30% |  -285,08
Açılış :  95.463  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
96.193 En Düşük
95.019
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 5.740,00 132.020 % 10,00  
DOCO 420,50 13.510.782 % 9,99  
RTALB 7,16 2.563.157 % 9,98  
MTRYO 3,20 7.889.542 % 9,97  
YONGA 9,74 22.714 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4770 8,5195 % 1,94  
Frank 7,0158 7,0581 % 1,59  
Riyal 1,7990 1,8081 % 1,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 4,88  
Altın Gr. 368 368 4,89  
Cumhuriyet 2.357 2.413 33,10  
Tam 2.423 2.483 37,80  
Yarım 1.179 1.208 16,60  
Çeyrek 591 604 8,50  
Gümüş.Ons 15,32 15,36 -0,06  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,02  
B. Petrol 31,66 31,66 0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru