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Perakende satış hacmi endeksleri açıklandı

14.05.2020 10:32

Son güncelleme : 14.05.2020 10:32
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin perakende satış  hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta bir önceki  aya göre yüzde 8,1 azaldı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)  yüzde 17,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün  satışları yüzde 8,9 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta yıllık bazda yüzde 0,2  azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv  yakıtı satışları yüzde 3,2 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17  artış gösterdi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, martta geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 8,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 32,2, gıda dışı  satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları  yüzde 9,4 azaldı.

Perakende ciro, martta bir önceki aya göre yüzde 8,1 azalış gösterdi.  Söz konusu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,5,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 15,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları  yüzde 10,7 arttı.




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