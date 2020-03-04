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Petrol fiyatı 31 ayın en düşük seviyesinde!

04.03.2020 11:35

Son güncelleme : 04.03.2020 11:35
Çin`de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel talebi olumsuz etkilerken, petrol fiyatlarının da son 31 ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.



AA

Yılın ilk haftasında ABD-İran arasında yaşanan gerginlik Orta Doğu'dan  dünyaya yapılan petrol arzında risk oluşturmuş, 8 Ocak'ta Brent türü ham petrolün  varil fiyatı 71,75 dolara yükselmişti.

Ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve petrol tüketicisi olan  Çin'de Kovid-19 salgının başlaması ve dünyaya hızla yayılması, bu ülke ve Asya  ekonomilerinin büyümesiyle ilgili endişeleri beraberinde getirirken, dünya  genelinde petrol talebiyle ilgili beklentileri de olumsuz etkiledi.

Petrol fiyatları pazartesi günü son 31 ayın en düşük seviyesini  görerek, 8 Ocak'a göre yüzde 30'dan fazla kayıp yaşadı. Hafta başında Brent  petrolün varil fiyatı 48,40 dolara kadar gerileyerek 24 Temmuz 2017'den bu yana  en düşük seviyesini kaydetti.

Geçen hafta, Brent petrolün varil fiyatı 57,85 dolardan 50,52 dolara  inip yüzde 12,6 değer kaybetmiş ve Ocak 2016'dan bu yana yüzdelik bazda en büyük  haftalık düşüşünü göstermişti.

ABD'li yatırım bankacılığı firması JPMorgan, Kovid-19'un 2002-2003  yıllarında Çin'de ortaya çıkan SARS gibi bir salgına dönüşmesi durumunda petrol  fiyatlarının varil başına 5 dolara kadar düşebileceğini vurgulamıştı.

Küresel kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Kovid-19  salgının yayılmaya devam etmesi durumunda küresel petrol talebinin azalacağını,  Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da  yükselmesine neden olabileceğini bildirmişti.

ÜRETİMDE EK KESİNTİYE GİDİLEBİLİR

Kovid-19 nedeniyle petrol fiyatları düşük seyrederken, Petrol İhraç  Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 5-6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da  düzenleyeceği toplantılar ayrı bir önem kazandı.

Küresel petrol talebinin bu yılın ilk yarısında zayıf kalması  beklenirken, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden dünya genelinde  arz fazlasının artmaması için önlem alması bekleniyor.

"OPEC-Artı" (OPEC ) olarak bilinen grubun 8 Şubat'ta düzenlenen teknik  komite toplantısından, şu an devam eden günlük 1,7 milyon varillik üretim  kesintisinin yıl sonuna kadar uzatılması ve haziran sonuna kadar günlük 600 bin  varillik ek kesintiyle gidilmesi tavsiyesi çıkmıştı.

Bu tavsiyenin 6 Mart'ta OPEC tarafından uygulanması kararı alınması  durumunda, petrol fiyatlarının artış yönünde artacağı tahmin ediliyor.





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