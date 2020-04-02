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Petrol fiyatları Trump`ın açıklamasıyla yükseldi

02.04.2020 11:52

Son güncelleme : 02.04.2020 14:11
Ham petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump`ın Suudi Arabistan ve Rusya`nın fiyat savaşını sonlandırarak bir anlaşmaya varacağını beklediğini ifade etmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin`in çözüm çağrısında bulunmasının etkisiyle yüzde 10 yükseldi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 27.88 dolara kadar yükseldikten sonra %10 artışla 27.2 dolardan, ABD hafif ham petrolü 22.55 dolara kadar çıktıktan sonra %9 artışla 22.09 dolardan işlem gördü.

Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderleriyle görüştüğünü söyleyerek iki ülkenin fiyat savaşını "birkaç gün" içinde sonlandıracak bir anlaşmaya varacağını inandığını ifade etti.



Trump ayrıca corona virüs salgını nedeniyle enerji talebinin azalmasından ve Suudi Arabistan-Rusya fiyat savaşından olumsuz etkilenen üreticilere destek olma yollarını görüşmek için ABD petrol şirketlerini Beyaz Saray'a çağırdı.

CMC Markets analisti Margaret Yang, aynı zamanda dip yapan fiyatlarla birlikte gelen alımların petrol fiyatlarını desteklediğini ifade ederek, "Yatırımcılar ABD'nin bu müdahalesi ile Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi kısma kararına bir adım yaklaştığımızı ümit ediyor" dedi.

Putin de dün yaptığı açıklamada üretici ve tüketicilerin küresel petrol piyasasındaki "zor durumu" düzeltmek için bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'a yakın bir kaynak da Riyad'ın petrol üreticileri arasında petrol piyasasına istikrar kazandıracak bir iş birliği istediğini, ancak Rusya'nın tavrı nedeniyle piyasalarda çalkantılar yaşandığını söyledi.

Bazı analistler ise petrol üretimini sınırlayacak bir anlaşmaya hemen varılamayacağını düşünüyor.

S&P Global Platts yetkilisi Kang Wu, ikinci çeyrekte arz fazlasının günde 15 milyon varili bulacağını, arz fazlasını depolayacak tesislerin ise Nisan ayında dolacağını belirterek Mayıs ve Haziran aylarında üretimi olağanüstü miktarlarda kısacak bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Araştırma şirketi Rystad Energy, küresel petrol talebinin Nisan ayında geçen yıla göre %23 düşüşle günde 77.6 varile düşeceğini öngörüyor.
       




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