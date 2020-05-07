Suudi Arabistan, tüm bölgelere yönelik Haziran teslimi ham petrol satış fiyatlarını, Mayıs`ta belirlenen düzeylerin üzerine çıkarınca, petrol fiyatları da yükseldi ve Brent 31 doları, Batı Teksas hafif petrolü de 26 doları aştı.
Petrol fiyatları yükseldi
07.05.2020 14:37
Son güncelleme : 07.05.2020 14:37
DHA
Bu ayın başında başlayan üretim kısıntılarının, piyasalarda istikrar sağlamaya yönelik etkileri henüz ortaya çıkmadığı için, ham petrol fiyatlarında karmaşa yaşanmaya devam ediyor.
Buna karşılık Rusya Enerji Bakan
Yardımcısı Pavel Sorokin, petrol piyasalarında bir toparlanmanın başladığına ilişkin net belirtiler olduğunu söyledi. Sorokin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin üretim kısıntıları konusundaki hedeflerine kısa sürede ulaşacağını vurguladı.
Sorokin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısı anlaşmasını bozmanın hiç kimse için yarar getirmeyeceği uyarısı da yaptı.
Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün Temmuz teslimi varil fiyatı yüzde 6.22 artışla 31.58 dolara, Batı Teksas hafif petrolün Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 8.88 artışla 26.11 dolara yükseldi.
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BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.898.673
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|GEDIK
|21,16
|13.193.303
|% -7,44
|
|IZMDC
|10,15
|16.118.004
|% -4,69
|
|INFO
|5,77
|6.602.932
|% -4,63
|
|PKENT
|162,50
|416.000
|% -4,41
|
|KRDMD
|2,61
|1.010.497.789
|% 5,24
|
|GARAN
|8,07
|483.432.983
|% 0,00
|
|THYAO
|10,68
|451.474.644
|% 1,14
|
|PETUN
|22,12
|369.333.641
|% 9,94
|
|SASA
|9,29
|321.767.577
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,61
|1.010.497.789
|% 5,24
|
|GUSGR
|3,14
|300.967.422
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,13
|187.858.137
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|281.145.001
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|121.783.308
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9320
|8,9768
|% 0,82
|
|Frank
|7,3927
|7,4373
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9228
|1,9325
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,67
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,40
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.577
|28,30
|
|Tam
|2.599
|2.644
|29,00
|
|Yarım
|1.269
|1.293
|14,20
|
|Çeyrek
|632
|647
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,03
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|31,53
|31,53
|1,81
|