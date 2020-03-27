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Petrol ithalatı arttı

27.03.2020 11:21

Son güncelleme : 27.03.2020 11:28
Türkiye`nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 artarak 3 milyon 526 bin 328 tona ulaştı.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ocak ayına ilişkin "Petrol  Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en  büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 22,72 artışla 2 milyon 683 bin 701 tona çıktı.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 741 bin 309 tonla Irak'tan  yapılırken, bu ülkeyi 498 bin 546 tonla Rusya, 413 bin 547 tonla Kazakistan  izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 8,84 azalarak 670 bin 14  tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları,  fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı  ayına göre yüzde 12,78 artarak 3 milyon 526 bin 328 tona ulaştı.

PETROL İHRACATI

Havacılık yakıtları ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla  yüzde 21,44 artışla 421 bin 996 tona çıktı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise  yüzde 75,51 azalışla 61 bin 984 tona geriledi.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 304,65 artışla 271 bin 816  tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 15,75 azalışla 258 bin 477 tona  düştü.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat  yüzde 6,34 artarak 1 milyon 121 bin 602 ton oldu.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 55,94 artışla 1  milyon 272 bin 248 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 7,37 azalarak 413  bin 931 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 13,68 artarak 523 bin  16 tona çıktı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 92,38 azalarak 18 bin 312  ton oldu.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri  üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,72 artışla 2 milyon 880 bin  106 tona yükseldi.

PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI

Bu dönemde motorin türleri satışı ise yüzde 9,84 artarak 1 milyon 780  bin 152 tona, benzin türleri satışı da yüzde 6,57 artışla 184 bin 688 tona  yükseldi.

Böylece ocakta Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü  satışları yüzde 7,56 artarak 2 milyon 121 bin 74 tona çıktı.





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