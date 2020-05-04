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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

04.05.2020 09:46

Son güncelleme : 04.05.2020 09:46
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 24,48 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 25,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  24,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 24,48 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,21 dolardan alıcı  buldu.

Fiyatların düşüşünde ABD dolarının değer kazanmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Çin ürünlerinin ithalatında vergi tehdidi etkili oluyor.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs  itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

Uzmanlar, bu üretim kesintileri ve bazı ülkelerin yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele tedbirlerini azaltarak ekonomilerini canlandırma isteklerinin  küresel petrol fiyatının düşüşünü kısıtlayan faktörler olduğunu belirtiyor.

Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı  haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 25 Nisan-1 Mayıs  haftasında bir önceki haftaya göre 53 adet azalarak 325’e geriledi. ABD'deki  petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde  toplam 358 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 26,31 ile 26,91 dolar aralığının direnç, 23,01 ile 22,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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