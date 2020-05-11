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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

11.05.2020 09:52

Son güncelleme : 11.05.2020 09:52
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 29,91 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 30,15 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  29,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.38  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 29,91 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,56 dolardan alıcı  buldu.

Küresel petrol fiyatlarının gerilemesinde yeni bir corona virüs (Kovid-19) salgını dalgasının ekonomilerin toparlanmasını engelleyeceği  endişeleri etkili oluyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 2-8 Mayıs haftasında bir  önceki haftaya göre 33 adet azalarak 292'ye geriledi. ABD'deki petrol sondaj  kulesi sayısı 8 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 391 adet  azalmış oldu.

Uzmanlar, ABD'de düşen petrol kule sayısı, Petrol İhraç Eden Ülkeler  Örgütüne (OPEC) ve üretici bazı OPEC dışı ülkelerin kesintilerine rağmen küresel  ekonomik toparlanmanın gecikmesinin ve petrol talebinin canlanamayacağı  endişelerinin küresel petrol fiyatlarında baskı oluşturduğuna işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 30,76 ile 31,03 dolar aralığının direnç,  29,65 ile 29,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.






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