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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

24.06.2020 09:36

Son güncelleme : 24.06.2020 09:36
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,70 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 43,93 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,63  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 42,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,33 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API), ABD'nin ticari ham petrol  stoklarında 1,8 milyon varillik artış beklentisi fiyatlar üzerindeki baskıyı  sürdürdü.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden artması, küresel  petrol talebiyle ilgili öngörüleri olumsuz etkiliyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, Amerikan  şirketlerinin Çin'de adil bir şekilde rekabet edememesi durumunda ABD ile Çin  ekonomilerinin ayrı düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 42,80 ile 42,90 dolar aralığının direnç,  42,60 ile 42,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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