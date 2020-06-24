Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,70 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
24.06.2020 09:36
Son güncelleme : 24.06.2020 09:36
AA
Dün 43,93 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,63 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 42,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,33 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarında 1,8 milyon varillik artış beklentisi fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürdü.
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden artması, küresel petrol talebiyle ilgili öngörüleri olumsuz etkiliyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, Amerikan şirketlerinin Çin'de adil bir şekilde rekabet edememesi durumunda ABD ile Çin ekonomilerinin ayrı düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Brent petrolde teknik olarak 42,80 ile 42,90 dolar aralığının direnç, 42,60 ile 42,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|5,24
|16.279.107
|% 2,22
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,20
|28.863.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,57
|585.466.931
|% 0,00
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,20
|28.863.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,57
|585.466.931
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5462
|8,5890
|% -0,00
|
|Frank
|7,2326
|7,2762
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,86
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.540
|1,20
|
|Tam
|2.592
|2.604
|1,20
|
|Yarım
|1.263
|1.274
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|638
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|0,01
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