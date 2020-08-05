Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

05.08.2020 09:41

Son güncelleme : 05.08.2020 09:41
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,45 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 43,34 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,34  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 44,45 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,73 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yükselen yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka  sayısının, küresel ekonomik büyüme ve ABD'deki akaryakıt talebindeki artış  beklentilerini olumsuz etkilemesi, ham petrol fiyatları üzerinde de baskı  oluşturmaya devam ediyor.

Ayrıca ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki  aşağı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,50 ile 44,55 dolar aralığının direnç,  44,35 ile 44,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.087
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKYHO 5,96 20.865.467 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0721 9,1176 % 1,14  
Frank 7,5948 7,6406 % 1,17  
Riyal 1,8506 1,8599 % 1,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.027 2.028 8,21  
Altın Gr. 452 452 5,17  
Cumhuriyet 2.953 3.003 18,90  
Tam 3.042 3.090 19,50  
Yarım 1.476 1.506 9,40  
Çeyrek 741 754 3,40  
Gümüş.Ons 26,17 26,22 0,19  
Gümüş Gr. 5,82 5,83 0,06  
B. Petrol 44,52 44,52 0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru