Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 26,78 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
16.04.2020 09:49
Son güncelleme : 16.04.2020 09:57
AA
Dün 29,15 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,90 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 26,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,09 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolün varili, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 30 doların altında işlem görüyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 19,2 milyon varil (yüzde 4) artışla 503,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 11,7 milyon varil artacağı yönündeydi.
EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.
Uzmanlar, doların piyasalarda güç kazandığını ve bu durumun da fiyatların düşüşünde etkili olduğunu kaydediyor. Küresel piyasalarda bugün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün, mart ayı petrol piyasası raporu takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 28,13 ile 28,41 dolar aralığının direnç, 25,95 ile 25,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|AVGYO
|1,73
|39.891.710
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,16
|114.505.769
|% 0,00
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% 0,00
|
|HEKTS
|10,89
|58.074.457
|% 0,00
|
|GSDHO
|1,37
|127.538.513
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,73
|39.891.710
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,16
|114.505.769
|% 0,00
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% 0,00
|
|HEKTS
|10,89
|58.074.457
|% 0,00
|
|GSDHO
|1,37
|127.538.513
|% 0,00
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% 0,00
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 0,00
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6123
|8,6554
|% -0,21
|
|Frank
|7,1274
|7,1704
|% -0,14
|
|Riyal
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|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|6,76
|
|Altın Gr.
|382
|383
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.510
|5,60
|
|Tam
|2.517
|2.583
|5,70
|
|Yarım
|1.224
|1.257
|2,70
|
|Çeyrek
|614
|629
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
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|B. Petrol
|27,74
|27,74
|0,05
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