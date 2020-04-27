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Petrol ne kadar oldu?

27.04.2020 10:22

Son güncelleme : 27.04.2020 10:22
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 20,58 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 22,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  22,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.51  itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,38 azalışla 20,58 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,60 dolardan alıcı  buldu.

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  Başkanı Muhammed Arkab, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada, son günlerde  yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle sert bir düşüşün yaşandığı petrol  fiyatlarının ilerleyen günlerde toparlanmasını beklediklerini kaydetti.

Arkab, OPEC üyesi ülkelerin üretimde kısıtlamaya gitme kararının  uygulamaya konulmasıyla mayıs ve haziranda petrolün varil fiyatının 40 dolar  seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler günlük ham petrol üretim  miktarı kısıntısını, 1 Mayıs-30 Haziran arasında toplam 10 milyon varil, 1  Temmuz-31 Aralık arasında 8 milyon varil ve 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 arasında  ise 6 milyon varil olarak uygulama kararı almıştı.

Öte yandan, Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı  haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 18-24 Nisan  haftasında bir önceki haftaya göre 60 azalarak 378'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste düşüş  gösterirken bu süre içinde toplam 305 adet azalmış oldu. Uzmanlar, Asya'daki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya  başladıklarının görüldüğünü, bölgede artan petrol alımlarının küresel petrol  talebini hafif canlandırdığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 21,66 ile 24,00 dolar aralığının direnç, 19,25 ile 18,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.






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