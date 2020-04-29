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Petrol ne kadar oldu?

29.04.2020 09:55

Son güncelleme : 29.04.2020 09:55
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 20,50 dolardan işlem görüyor.



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Dün 21,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,34  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 20,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,92 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, 18-24 Nisan  haftasında 9,98 milyon varil artışla 510 milyon varil olan ABD ticari ham petrol  stokları, beklenenden daha yavaş yükseldi.

Uzmanlar, küresel petrol piyasalarında olumlu etki yapan bu yavaşlama  algısının, bazı ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırma girişimleriyle birleştiğini,  bunun da fiyatlarda yükselişe sebep olduğunu kaydediyor.

Küresel petrol fiyatlarında, kısa ve orta vadede hızlı bir yükseliş  beklentisi bulunmadığına dikkati çeken uzmanlar, bunun tek istisnasının kısa  vadede salgının tedavisinin bulunması olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 20,38 ile 20,70 dolar aralığının direnç,  20,06 ile 19,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.





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