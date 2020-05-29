Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol ne kadar oldu?

29.05.2020 09:47

Son güncelleme : 29.05.2020 09:53
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 35,59 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 35,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,29  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.33 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 35,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,06 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki benzin  stokları geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 255 milyon varile  geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Talep tarafında ise dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketici  olan ABD ile Çin arasındaki Hong Kong kaynaklı gerilimin artması küresel petrol  tüketimi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, dünya genelinde uygulanan karantina önlemlerinin  yumuşatılması durumunda, küresel petrol talebinin artacağını ve fiyatlarda yukarı  yönlü baskı oluşturacağını belirtiyor.

Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari  Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı dün kabul etmesinin ardından,  ABD Başkanı Donald Trump bugün Çin ile ilgili bir basın toplantısı  düzenleyecek.

Brent petrolde teknik olarak 35,77 ile 35,99 dolar aralığının direnç,  35,55 ile 35,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00105.360
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODA 5,98 53.689.956 % 4,27  
GSDHO 1,76 35.019.061 % 4,17  
TRKCM 3,34 24.911.697 % 3,21  
VERUS 19,75 9.736.138 % 2,86  
SISE 5,06 55.717.448 % 2,49  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3850 8,4271 % 0,19  
Frank 7,0473 7,0897 % 0,14  
Riyal 1,8096 1,8186 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 0,34  
Altın Gr. 377 377 0,52  
Cumhuriyet 2.444 2.474 0,70  
Tam 2.516 2.550 0,70  
Yarım 1.228 1.241 0,30  
Çeyrek 614 621 0,10  
Gümüş.Ons 17,37 17,40 0,02  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,01  
B. Petrol 35,55 35,55 -0,48  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru