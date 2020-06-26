Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,44 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
26.06.2020 09:50
Son güncelleme : 26.06.2020 09:50
AA
Dün 41,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,05 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 41,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,03 dolardan alıcı buldu.
Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımının arttığına işaret eden uzmanlar, bu bölgelerde benzin ve dizel tüketiminin artmaya başladığını ve küresel petrol talebinin canlandığını belirtiyor.
Talep tarafında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Arz tarafında ise ABD'nin ham petrol üretiminin 13 haftalık düşüşün ardından geçen hafta ilk kez artış göstermesi, dünya genelinde arz fazlası endişelerinin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.
Brent petrolde teknik olarak 41,68 ile 41,80 dolar aralığının direnç, 41,30 ile 41,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|SANEL
|5,32
|14.904.513
|% 39,08
|
|AEFES
|20,32
|87.385.529
|% 0,00
|
|ASUZU
|13,26
|27.331.171
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,43
|28.252.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,87
|250.759.746
|% 0,00
|
|ACSEL
|9,21
|5.603.088
|% -2,20
|
|AEFES
|20,32
|87.385.529
|% 0,00
|
|ASUZU
|13,26
|27.331.171
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,43
|28.252.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,87
|250.759.746
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 0,00
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4844
|8,5270
|% -0,03
|
|Frank
|7,1989
|7,2423
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-3,19
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|-6,00
|
|Tam
|2.586
|2.600
|-6,70
|
|Yarım
|1.256
|1.272
|-3,30
|
|Çeyrek
|628
|637
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,02
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|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,47
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