GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Petrol üretimi 1 Mayıs`tan itibaren azaltılacak`

13.04.2020 09:02

Son güncelleme : 13.04.2020 09:02
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, gelecek aydan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararı aldıklarını duyurdu.



AA

OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC  adıyla bilinen ve 23 ülkenin  bulunduğu grup toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar  günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

Söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31  Aralık arasındaki 6 ay boyunca 7,7 milyon varil olacağı belirtilen açıklamada, 1  Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntıya  gidileceği kaydedildi.

Açıklamada, üye ülkelerin yapacakları kesintilerin Ekim 2018 ayındaki  üretim miktarlarına göre hesaplanacağı aktarılırken, OPEC lideri Suudi Arabistan  ile OPEC dışı ülkelerin lideri Rusya'nın ise kesintilerinin günlük 11 milyon  varil üzerinden hesaplanacağı bildirildi.

Ayrıca, söz konusu üretim kesinti anlaşmasının 30 Nisan 2022'ye kadar  geçerli olacağı bilgisine yer verilirken, OPEC  ülkelerinin anlaşmayı Aralık  2021'de yeniden değerlendireceği belirtildi.

Üye ülkelerin bir sonraki toplantısı telekonferans yoluyla 10  Haziran'da gerçekleştirilecek.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.471
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  96.201  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
97.483 En Düşük
95.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IEYHO 0,55 18.044.803 % 10,00  
FRIGO 10,67 682.550 % 10,00  
ISKUR 374.000,00 374.000 % 10,00  
BMELK 1,76 707.808 % 10,00  
YBTAS 5.218,20 463.462 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3557 8,3976 % 0,48  
Frank 6,9315 6,9733 % 0,37  
Riyal 1,7808 1,7897 % 0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.685 -2,02  
Altın Gr. 363 363 -0,26  
Cumhuriyet 2.325 2.384 4,40  
Tam 2.390 2.453 8,30  
Yarım 1.163 1.194 2,20  
Çeyrek 583 597 1,30  
Gümüş.Ons 15,23 15,27 -0,16  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 -0,03  
B. Petrol 32,62 32,62 1,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru