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Petrolün varili kaç dolar oldu?

22.04.2020 09:46

Son güncelleme : 22.04.2020 09:46
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 16,73 dolardan işlem görüyor.



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Dün 26,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 19,03  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 12,1 azalışla 16,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 7,37 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde  petrol talebi zayıf kalmaya devam ederken, arz fazlasının giderek artması ve  petrol stoklarının hızla artması fiyatlar üzerindeki baskıyı kuvvetlendiriyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dün yaptığı açıklamada, petrol  fiyatlarındaki oynaklığın giderilmesi ve piyasaların dengelenmesi için  üreticilerin aldığı kesinti kararını bir an önce uygulamaya başlaması ve daha  fazla kesintiye gitmesi önerisinde bulundu.

IEA, "Kara Nisan" olarak nitelendirilen bu ayda küresel petrol  talebinin günlük 29 milyon varil azalacağını belirtirken, piyasada büyük arz  fazlası olduğunu ve bu fazlalığın gelecek haftalarda petrol stok kapasitesinin  dolması açısından bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Ayrıca, Petrol İhraç Edenler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol  üretici ülkelerin 1 Mayıs'tan itibaren uygulayacağı üretim kesintisinin petrol  piyasasını hızlı şekilde dengelemek için yeterli olmayacağı ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 16,79 ile 17,56 dolar aralığının direnç,  16,02 ile 15,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.





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