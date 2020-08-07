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Petrolün varili kaç dolar?

07.08.2020 09:32

Son güncelleme : 07.08.2020 09:32
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,03 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 45,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü  45,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,03 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,94 dolardan alıcı  buldu.

ABD’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerden sonuç  alınamaması, olumsuz sinyaller veren ABD işsizlik verileri ve ülkede artış  göstermeye devam eden koronavirüs salgınındaki ikinci dalga endişeleri petrol  fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Öte yandan, ABD hane halkı borcu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki  çeyreğe kıyasla 34 milyar dolarlık azalış kaydederken 2014'ten bu yana ilk kez  düşüş gösterdi. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 406 milyar dolar arttı.

Brent petrolde teknik olarak 45,05 ile 45,09 dolar aralığının direnç,  44,94 ile 44,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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