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Petrolün varili ne kadar oldu?

15.04.2020 09:27

Son güncelleme : 15.04.2020 09:30
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,50 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 32,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,60  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.16 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 29,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,32 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası  piyasalarda 30 doların altında işlem görüyor.

Ancak ülkelerin stratejik petrol rezervlerini doldurmak için hareket  edecekleri beklentisi, kısa dönemli de olsa küresel petrol fiyatları üzerindeki  negatif baskıyı sınırlandırıyor.

Uzmanlar, IMF'nin dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağını  açıklamasının talebin daha da azalacağı endişelerini artırdığını, bunun da  fiyatlar üzerinde negatif baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünden dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin  ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13,1 milyon artışla 486,9 milyon varile  ulaştığı tahmin ediliyor.

Bugün petrol piyasasında, Uluslararası Enerji Ajansının mart ayına  ilişkin Petrol Piyasası Raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 30,06 ile 30,19 dolar aralığının direnç,  29,90 ile 29,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.






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