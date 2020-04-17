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Petrolün varili ne kadar oldu?

17.04.2020 09:51

Son güncelleme : 17.04.2020 09:52
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 27,51 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 28,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,35  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 27,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,99 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, Çin ekonomisinin uzun yıllardan sonra ilk  defa küçülüyor olması ve dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının  etkileri nedeniyle düşüş eğilimi gösteriyor.

Uzmanlar, ABD’nin ekonomisini canlandırmak için kademeli olarak aldığı  tedbirleri gevşetecek olmasının ve Rusya ile Suudi Arabistan’ın üretimlerini  kesinti kararında belirtilen miktarlardan daha fazla azaltacağı beklentilerinin,  fiyatların düşüşünü sınırladığını belirtiyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham  petrol üretimi martta bir önceki aya göre 821 bin varil artarak 28 milyon 610 bin  varile yükseldi. OPEC'in mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen  ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 620 bin varil artarak  yaklaşık 99 milyon 860 bin varile çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 28,61 ile 28,92 dolar aralığının direnç,  28,30 ile 27,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.






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