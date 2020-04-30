Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 23,23 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili ne kadar oldu?
30.04.2020 09:54
Son güncelleme : 30.04.2020 10:08
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Dün 22,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,86 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,2 artışla 23,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,52 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede benzin stokları geçen hafta 3,7 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 259,6 milyon varile geriledi.
Stoklardaki düşüş ABD'de benzin talebinin artmaya başladığına işaret ederken, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden oldu.
Öte yandan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ederken, petrol fiyatları
üzerindeki baskının ancak Kovid-19 sonrası normalleşme döneminin başlamasıyla kalkması bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 23,31 ile 23,65 dolar aralığının direnç, 22,97 ile 22,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|62,75
|46.898.954
|% 1,52
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6599
|8,7033
|% 0,22
|
|Frank
|7,1254
|7,1683
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% 0,32
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,18
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|Altın Gr.
|385
|385
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,60
|
|Tam
|2.534
|2.589
|15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,30
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|1,18
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