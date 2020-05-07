GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

07.05.2020 09:57

Son güncelleme : 07.05.2020 09:57
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 28,60 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 31,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,86  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 28,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,44 dolardan alıcı buldu.

Çin ekonomisinden gelen olumlu verilerle Suudi Arabistan  liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ve Rusya önderliğindeki  OPEC dışı bazı üretici ülkelerin kesintilerinin etkisiyle küresel petrol  fiyatlarında toparlanma görüldü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 532,2 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7,7 milyon varil artacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 9 milyon varil  yükselmişti.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi, piyasalardaki arz  fazlalığı ve OPEC  kararlarının tam olarak devreye giremeyebileceği endişelerinin  baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 29,94 ile 30,21 dolar aralığının direnç,  28,17 ile 26,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.571
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 66,10 120.036.729 % 498,08  
CMENT 19,92 8.047.317 % 0,00  
DGATE 8,70 40.314.091 % 0,00  
GUBRF 15,65 35.621.389 % 0,00  
MAKTK 1,54 12.749.211 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9282 8,9729 % 0,78  
Frank 7,3944 7,4390 % 0,51  
Riyal 1,9216 1,9312 % 0,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 392 392 1,98  
Cumhuriyet 2.508 2.562 13,40  
Tam 2.581 2.629 13,70  
Yarım 1.260 1.285 6,70  
Çeyrek 628 643 3,40  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru