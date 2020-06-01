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Petrolün varili ne kadar oldu?

01.06.2020 09:38

Son güncelleme : 01.06.2020 09:38
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 37,77 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 35,37 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  35,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23  itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,9 artışla 37,77 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 35,47 dolardan alıcı  buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı  üretici ülkeler tarafından bu hafta düzenlenmesi beklenen toplantıya odaklandı.

OPEC  olarak adlandırılan grup, 1 Mayıs-30 Haziran döneminde toplam  petrol üretimini günlük 9,7 milyon varil oranında kısma kararı almıştı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde  petrol tüketimi zayıf seyretmeye devam ederken, karantina önlemlerinin  gevşetilmesi durumunda küresel petrol talebinin yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile  Çin arasındaki gerginlikle ilgili gelişmelerin petrol fiyatlarının  belirlenmesinde etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı  haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Mayıs  haftasında bir önceki haftaya göre 15 adet azalarak 222’ye geriledi ve 11 hafta  üst üste düşüş kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 37,82 ile 37,97 dolar aralığının direnç,  37,49 ile 37,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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