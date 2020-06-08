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Petrolün varili ne kadar oldu?

08.06.2020 09:47

Son güncelleme : 08.06.2020 09:47
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,86 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 42,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,85  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.31 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 42,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol  üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol  kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Fiyatların yükselişinde OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintilerini  temmuza kadar uzatma kararı alması etkili oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 30 Mayıs - 5 Haziran  haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 206'ya geriledi. ABD'deki  petrol sondaj kulesi sayısı 12 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde  toplam 477 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 43,71 ile 44,81 dolar aralığının direnç,  42,61 ile 41,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Yarım 1.202 1.218 -11,80  
Çeyrek 601 609 -5,90  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 0,21  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,06  
B. Petrol 42,86 42,86 0,56  
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