Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

06.08.2020 10:06

Son güncelleme : 06.08.2020 10:06
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,47 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 45,25 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,44  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,32 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki yukarı  yönlü hareketlenmeyi destekliyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta  bir önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azalışla sert düşüş gösterdi. Piyasa  beklentisi stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca ABD dolarının küresel piyasada diğer para birimleri  karşısındaki düşüşü de fiyatların yükselişini destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka  sayısının artması ve küresel ekonomik büyümedeki düşüş endişeleri fiyatların  yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,64 ile 45,76 dolar aralığının direnç,  45,31 ile 45,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATLAS 2,92 46.504.662 % 42,63  
ASELS 16,84 815.319.098 % 0,00  
HDFGS 4,55 257.374.450 % 0,00  
ISGYO 1,92 214.581.228 % 0,00  
ISYAT 3,34 228.951.535 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2888 9,3354 % 0,82  
Frank 7,7664 7,8132 % 0,53  
Riyal 1,8821 1,8915 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.051 2.052 13,46  
Altın Gr. 467 467 5,06  
Cumhuriyet 3.064 3.126 31,90  
Tam 3.156 3.226 42,40  
Yarım 1.532 1.570 16,00  
Çeyrek 768 786 8,00  
Gümüş.Ons 27,69 27,73 0,76  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,19  
B. Petrol 45,42 45,42 0,23  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru