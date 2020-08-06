Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,47 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili ne kadar oldu?
06.08.2020 10:06
Son güncelleme : 06.08.2020 10:06
AA
Dün 45,25 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,44 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,32 dolardan alıcı buldu.
ABD'de ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi destekliyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azalışla sert düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ayrıca ABD dolarının küresel piyasada diğer para
birimleri karşısındaki düşüşü de fiyatların yükselişini destekliyor.
Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının artması ve küresel ekonomik büyümedeki düşüş endişeleri fiyatların yükselişini baskılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 45,64 ile 45,76 dolar aralığının direnç, 45,31 ile 45,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|: 8,4550
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8,3315
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|: 1,19%
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|: 467,30
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
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467,62
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,92
|46.504.662
|% 42,63
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|MERKO
|1,74
|20.311.317
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2888
|9,3354
|% 0,82
|
|Frank
|7,7664
|7,8132
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8821
|1,8915
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,46
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.126
|31,90
|
|Tam
|3.156
|3.226
|42,40
|
|Yarım
|1.532
|1.570
|16,00
|
|Çeyrek
|768
|786
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,19
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|0,23
|
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